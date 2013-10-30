СМИ: Спекулянты завышают цены на билеты матча Украина-Франция в 5 раз

Это цена, которая в пять раз дороже номинала, пишет газета Вести.

Отмечается, что футбольный матч Украина-Франция пройдет только 15 ноября, а большинство билетов уже раскуплены. Позавчера и вчера сайт, на котором можно было заказать билет, «лежал». Зато на сайтах бесплатных объявлений перекупщики предлагают билеты по 250-600 грн - это в пять раз больше.

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Билеты на матч Украина-Франция Федерация футбола решила продавать через интернет, чтобы защитить болельщиков от спекулянтов. «Тут билеты вы купить не сможете. Только на сайте (ufi.com.ua)», - сказала газете кассир «Олимпийского».

Однако надежды болельщиков на сайт оказались тщетными, он не работал. В компании «Украïна Футбол iнтернешнл» (которая владеет сайтом) сказали, что так произошло из-за большого наплыва и хакерских атак. Страничка заработала только вчера после обеда, сообщает издание.