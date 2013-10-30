Эксперт: Украина дала инвесторам хороший сигнал улучшением позиций в Doing Business

Так он прокомментировал взлет страны в рейтинге на 28 ступеней в сравнении с результатами прошлого года.

«Как нам удалось так стремительно подняться в этом рейтинге? Впервые за новейшую экономическую историю украинское правительство работало сразу по нескольким направлениям, не делая каких-то одиночных ударов, как это было раньше — отдельные шаги, связанные с дерегуляцией, отдельные с налоговой системой и так далее. А работали по целой массе направлений, что дало такой колоссальный эффект. Кроме того, у правительства было четкое видение «узких мест», которые отрицательно влияли на наши позиции в Doing Business. Если удастся сохранить взятый темп, то страна реально может войти в первую сотню рейтинга уже в следующем году», — сказал Устенко.

Также эксперт отметил, что системная слаженная работа правительства по проведению реформ, необходимых для улучшения бизнес-климата, также дает инвесторам позитивные сигналы и улучшает инвестиционный имидж страны.

«Такой взлет в рейтинге Doing Business дает сигнал инвесторам, что данные правительством год назад обещания выполняются, хотя тогда некоторые не восприняли их всерьез. Сейчас инвесторам продемонстрировали, что выполнение данных обещаний это факт. Более того, инвестор смотрит не только на место в рейтинге, а смотрит — как быстро меняется страна. В данном случае Украина выглядит лучше, чем все остальные страны-участницы рейтинга. Это дает стране дополнительные преимущества в глазах инвесторов», — уверен исполнительный директор международного фонда Блейзера.

В то же время эксперт отметил, что улучшение позиций в будущем возможно за счет проведения ряда мероприятий по тем направлениям, где не было отмечено значительных успехов, в частности это вопросы защиты инвесторов, налоговая политика и ряд других параметров, где есть серьезный потенциал реформирования для улучшения оценок бизнес-климата.