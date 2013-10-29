Украина поднялась на 145 позиций в получении разрешений на строительство

Украина поднялась сразу на 145 позиций в получении разрешений на строительство - с 186 до 41 места. Об этом говорится в ежегодном рейтинге DoingBusiness, подготовленном Всемирным банком (ВБ) и Industry Foundation Classes.

В результате Украина в общем зачете поднялась с 137 на 112 место, показав наибольший рост показателей среди всех стран.

Стоит отметить, что решающую роль в этом сыграло именно получение разрешений на строительство. В остальных рубриках (кроме регистрации собственности, где также хороший рост - на 61 позицию), результаты страны были менее впечатляющими. По защите инвесторов, подключению к энергоснабжению и разрешению неплатежеспособности Украина и вовсе ухудшила показатели.

"Если резюмировать, то области реформ по регулированию в Украине - это получение разрешений на строительство, создание предприятий, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, налогообложение, осуществления внешней торговой деятельности и разрешение неплатежеспособности", - заявил глава регионального представительства IFC Руфат Алимарданов.

Стоит отметить, что реформирование сферы строительства, которое дало Украине такой прирост показателей, невозможно без согласованной работы правительства и бизнеса. Так, эксперты отмечают роль вице-премьера Украины Александра Вилкула, курирующего данное направление.

При этом во многом на улучшение позиции повлиял закон о реформировании в строительной отрасли. "Очень порадовал рейтинг относительно получения разрешений на строительство 145 пунктов. Мы очень надеялись, но не ожидали, что вы так высоко оцените. Это нам аванс на будущее, чтобы мы лучше работали. Мы за основу брали грузинский вариант, грузинский законопроект, он находится сегодня на третьем месте. Мы сегодня на 41 месте", - отметил глава Украинской строительной ассоциации (УБА), принимавшей активное участие в разработке закона, Лев Парцхаладзе.