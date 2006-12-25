Фонд Аугусто Пиночета обнародовал предсмертное письмо экс-диктатора

Фонд Аугусто Пиночета обнародовал в воскресенье предсмертное письмо экс-диктатора Чили.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, в нем Аугусто Пиночет настаивает, что военный переворот 1973 года, благодаря которому он пришел к власти, помог избежать гражданской войны и марксистской диктатуры, а его режим 1973-90 годов никогда не имел "изначального намерения" нарушить права человека.

"Тогда нужно было действовать с максимальной жесткостью, чтобы не допустить эскалации конфликта", - пишет А.Пиночет.

Согласно официальным данным, за 17 лет нахождения А.Пиночета у власти, по политическим соображениям были убиты более трех тысяч человек, десятки тысяч незаконно заключены в тюрьмы или отправлены в ссылку.

"В моем сердце нет места для ненависти", - говорится в откровениях экс-диктатора, описанных на шести страницах. "Моя участь - это своего рода изгнание и одиночество, то, что я ни в коей мере не мог себе представить, а тем более пожелать", - признался он.

А.Пиночет отметил, что государственный переворот, сместивший социалистического лидера Сальвадора Альенде, произошел в обстановке холодной войны, и это был вынужденный акт и единственная альтернатива гражданской войне.

"Я бы очень хотел избежать военных действий в сентябре 1973года, - пишет А.Пиночет. - Я бы хотел, чтобы марксистско-ленининская идеология никогда не вступила на землю нашей родины".

Бывший чилийский президент А.Пиночет скончался от инфаркта 10 декабря нынешнего года в военном госпитале в Сантьяго в возрасте 91 года. Он правил в Чили после военного переворота с 1973 по 1990 год.