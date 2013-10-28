Специалисты Роспотребнадзора нашли на заводах Roshen целый ряд нарушений

Как сообщается в релизе ведомства, проверены были ОАО "Киевская кондитерская фабрика Roshen, ОАО "Винницкая кондитерская фабрика" и распределительный центр ООО РЦ "Плюс" корпорации Roshen, пишут "Вести".

В частности, среди проблем - несоответствие нормативной базы, по которой выпускается украинская кондитерская продукция современным требованиям, существующий производственный контроль на проверенных предприятиях не обеспечивает гарантии качества и безопасности поставляемой продукции, отсутствие допуска для поставок в Российскую Федерацию у основного производителя сырья для украинских кондитерских фабрик.

Россияне установили, что украинская продукция изготавливается на основе устаревших нормативов и не соответствует требованиям России по показателям микробной порчи - содержанию дрожжей и плесневых грибов для ряда групп кондитерских изделий. Нормативные и технические документы на кондитерские изделия Roshen составлены в соответствии с утвержденным в 1989 году Минздравом СССР документом "Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов", утратившим в 1996 году. На сегодняшний день МБТ № 5061-89 не соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства Российской Федерации по ряду микробиологических показателей.

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Кроме того, система контроля качества, существующая в корпорации Roshen, по номенклатуре, объему и частоте проведенных лабораторных исследований не достаточно для обеспечения безопасности поставляемой на российский рынок продукции.

Сырье для производства кондитерских изделий не контролируется производственными лабораториями по санитарно-химическим показателям безопасности, включая токсичные элементы, пестициды, микотоксины, антибиотики и оценивается только по сопроводительным документам поставщиков сырья, а микробиологический контроль не включает исследования на наличие патогенных микроорганизмов, недостаточно для обеспечения безопасности выпускается.

Также сообщается, что контроль отдельных групп сырья (масложировой продукции) предполагает оценку показателей безопасности по содержанию бензопирена, транс-изомеров жирных кислот и перекисного числа, предусмотренных действующим российским законодательством. Кроме того, отмечается, что основной поставщик сухого молока для фабрик Roshen - ОАО "Бершадьмолоко" (Винницкая область) - не входит в реестр молокоперерабатывающих предприятий Украины, допущенных к поставке в Российскую Федерацию, что также является грубым нарушением установленных требований.