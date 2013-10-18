Во Львове установят памятную таблицу филологу Шевелеву

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, таблицу для почтения памяти Юрия Шевелева планируют установить на фасаде дома №14 по улице Конопницкой во Львове, в котором в течение 1943-1944 годов проживал ученый.

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Заказчиком на проектирование, изготовление и установление таблицы определили управление культуры департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

Как сообщал УНИАН, памятную доску Шевелеву установили 3 сентября в Харькове, но впоследствии после жалоб жителей дома, на котором она была установлена, доску демонтировали.