Во Львове установят памятную таблицу филологу Шевелеву
17:38, 18 октября 2013Общество
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Сегодня, 18 октября, исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение об установлении памятной таблицы украинскому филологу, историку украинской литературы Юрию Шевелеву.
Памятную доску Юрию Шевелеву установят во Львове
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, таблицу для почтения памяти Юрия Шевелева планируют установить на фасаде дома №14 по улице Конопницкой во Львове, в котором в течение 1943-1944 годов проживал ученый.
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Заказчиком на проектирование, изготовление и установление таблицы определили управление культуры департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.
Как сообщал УНИАН, памятную доску Шевелеву установили 3 сентября в Харькове, но впоследствии после жалоб жителей дома, на котором она была установлена, доску демонтировали.
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