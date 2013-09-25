В Харькове снимут мемориальную доску обвиняемому в нацизме филологу Шевелеву

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня на сессии Харьковского городского совета проголосовали 65 депутатов.

Не поддержали это решение четверо, воздержались – трое депутатов.

Исполнительные органы Харьковского городского совета должны будут демонтировать мемориальную доску Шевелеву, установленную 3 сентября на доме по улице Сумской, 17, и привести фасад здания в такой вид, какой он имел до установления доски.

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В ходе обсуждения вопроса выступили представители общественных организаций, инициаторы установления доски, историки, представители местной власти.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что в городской совет поступило обращение от жителей дома, где была установлена доска, о том, что они не хотят, чтобы эта памятная табличка была размещена на здании.

Кернес отметил, что решение основывается не на научных достижениях филолога, а на его деятельности в годы войны.

«Решение, которое принял сегодня Харьковский городской совет, касается не научной деятельности Юрия Шевелева, а его человеческих качеств, проявленных им во время оккупации Харькова фашистами, и его действий в этот период. Он проявил себя как пособник фашистов, и решение о снятии памятной доски - это восстановление исторической правды для освободителей Харькова, всех погибших и тех, кто выжил во время Великой Отечественной войны, для всех последующих поколений», - сказал городской голова.

Он отметил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить документы по биографии Шевелева в период оккупации. По сведениям Кернеса, в ответе СБУ говорится, что уголовного дела в отношении филолога не было, но было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя газеты «Нова Україна» Шульгина, который дал показания относительно Юрия Шевелева, писавшего в эту газету.

В свою очередь, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин отметил, что все попытки оправдать деятельность Юрия Шевелева, направленную на сотрудничество с оккупантами, вызывают возмущение в общественности.

«Как можно оправдать коллаборационизм страхом перед голодом, холодом, как можно оправдать желание сытно поесть, когда миллионы соотечественников умирали голодной смертью и умирали их дети? А Шевелев сам признал, что свободного жилья в городе было много, и он занял квартиру еврейской семьи, которая, скорее всего, была расстреляна», - подчеркнул Добкин.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что также отменено его распоряжение от 6 июля об установлении мемориальной доски. Профильные службы получили указание о демонтаже памятной таблички и приведении в порядок фасада здания по ул. Сумской, 17.

Как сообщал УНИАН, памятную доску Шевелеву установили активисты Общественного комитета по увековечению 105-летия филолога в Харькове 3 сентября в соответствии с решением городской топонимической комиссии от 25 мая 2011 года.

Доска была изготовлена на пожертвования меценатов. Организаторы установления – филологи, украинские общественные деятели, представители культурно-просветительских организаций.

После установления доски Антифашистский комитет обвинил Шевелева в коллаборационизме во время Второй мировой войны.

4 сентября состоялось заседание топонимической комиссии Харьковского горсовета, на котором рассматривался вопрос установления доски Шевелеву на доме по улице Сумской, где он жил до 1943 года. Топонимическая комиссия рекомендовала пересмотреть выданные разрешения на установление доски.