Предприниматель Харьковщины нанес государству ущерб на 17 миллионов гривен

В Харьковской области директор предприятия в результате налоговых махинаций нанес государству ущерб на 17 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Антона Огиенко.

По его данным, два субъекта хозяйствования, реальным директором которых был один человек, с целью налогового возмещения заключали фиктивные договоры на перевозку нефтепродуктов. При этом оба предприятия перевозок не выполняли. Более того, у них даже не было соответствующих активов: транспорта, складов, а зарегистрированы производственные площади ими были по несуществующим адресам.

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На прошлой неделе Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск районной налоговой к этим двух предприятиям о возмещении свыше 17 млн. грн. Суд постановил взыскать в пользу государства с каждого предприятия по 8 млн. 650 тыс. грн.

Сейчас принимаются меры к принудительному исполнению решения суда.