Налоговая раскрыла схему ухода от налогов через "Форекс"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Донецкой области, по предварительным данным, в результате противоправной деятельности злоумышленников бюджету Украины нанесено более 70 млн грн ущерба путем неуплаты налога на доходы физических лиц.

Так, преступная группа создала финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. Через некоторое время предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам.

Как выяснили сотрудники управления, клиентами мошенников были жители Украины, России, Соединенных Штатов Америки, а также других государств Европы и Азии. Компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным налогообложением.

Для торговли валютой на рынке «Форекс» махинаторы привлекали молодых людей, выплачивая им большую неофициальную заработную плату. Вся эта система работала с уплатой мизерных сумм налогов на протяжении двух с половиной лет.

При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около 200 тыс. долларов США наличностью, банковские пластиковые карты, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.

В отношении фигурантов дела начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По словам заместителя начальника – начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Донецкой области Андрея Бачурина, «процесс создания условий полного контроля государством за соблюдением законности в сферах экономики, связанных с использованием новейших технологий, уже запущен и однозначно приведет к увеличению объемов денежных средств, поступающих в бюджет Украины».

«Мы надеемся, что те миллионные обороты теневого сектора экономики, которые дает электронный бизнес недобросовестным налогоплательщикам, в течение недолгого времени будут выведены на свет, и потери бюджета страны будут восполнены в полной мере», - заверил Бачурин.