Нардеп: ЕНП использует "неприкрытый шантаж" в вопросе Тимошенко

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, комментируя вчерашние высказывания евродепутата Яцека Сириуша-Вольского.

"Европарламентарий о ЕНП Яцек Сириуш-Вольский поставил очередной ультиматум Украине. По его словам, Украина должна немедленно, уже до 21 октября, отправить на свободу Юлию Тимошенко. Иначе его политическая сила заблокирует подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Причем, прихоть ЕНП должна быть выполнена немедленно. Иначе будет поздно. Даже если Украина отпустит Тимошенко до ноябрьского саммита, это уже может ей не помочь", - отмечает Колесниченко, сообщает РБК-Украина.

При этом, по его словам, сама постановка вопроса похожа на "неприкрытый шантаж" - немедленно выполняйте наше требование, иначе вам же хуже будет.

"И не тени сомнения - а как это сделать, и возможно ли сделать вообще? Если действующий закон не позволяет - наплюйте на закон! А дальше "видно будет". Если мы выполним этот ультиматум, то за ним последует новый! Шантаж со стороны ЕНП не уместен, если мы говорим о партнерстве. Но, похоже, кое-кто Украину не хочет видеть партнером, а подчиненным, который безропотно выполняет все указания", - отмечает нардеп.

По его мнению, такими заявлениями ЕНП фактически призывает Украину нарушить закон ради "прихоти" европейской стороны, после чего Украину примут и начнут учить, как дальше жить по закону. "Это даже не двойные, а какие-то совсем уж извращенные стандарты", - отмечает Колесниченко.

При этом, по его мнению, результат у этих авторов ультиматумов будет таким же - фиаско.

"Если бы господин Сириуш-Вольский сотоварищи хотели бы видеть Украину процветающим государством, они бы подсказали своим друзьям из украинской оппозиции, что нужно помочь реформам, которые проводит Президент Янукович. В частности - проголосовать за реформу системы судоустройства, чтоб сделать наши суды более независимыми", - отмечает нардеп.

По его мнению, лучше б спикеры ЕНП рассказали бы своим сателлитам в Украине, что в Венецианской комиссии одобрили закон, вносящий серьезное изменение в систему правосудия, и что его нужно не блокировать, а поддерживать.

"А то выходит, что оппозиция громче всех кричит о проблемах правосудия и о евроинтеграции! А реформировать и голосовать за реформу не хочет. А ЕНП, похоже, не интересует, будут ли наши суды более независимыми. Они хотят только, чтоб власть была послушна, также как и оппозиция", - сообщил Колесниченко.

При этом, нардеп ставит под вопрос целесообразность сближения с ЕС, если Украине ставят ультиматумы.

"Наконец, если ультиматум - язык демократии в ЕС, нужна ли нам такая демократия? Нужна ли нам такая ассоциация, где нас все будут считать "вторым сортом"?", - подытожил Колесниченко.