Принудительный перевод депозитов в гривну приведет к коллапсу банковской системы - эксперт

Об этом заявил бывший и.о. министра финансов Украины Игорь Уманский в ходе круглого стола «Финансовое будущее США» в Институте Горшенина.

«Национальный банк Украины и правительство должны перестать даже думать об определенных действиях с валютными депозитами населения и пытаться подсчитать, выгодно или не выгодно перевести их насильственно в гривну либо выдавать какими-то ценными бумагами. Это однозначно привело бы к коллапсу банков, полной потери доверия не только к ним, но и к власти как таковой», - считает Уманский. «Я бы настоятельно рекомендовал даже не думать о подобных инициативах и уж тем более не озвучивать их вслух в кругу более трех человек", - подчеркнул он, уточнив, что, к несчастью, такие предложения из уст представителей власти начинают раздаваться.

В свою очередь, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко напомнил, чем подобная ситуация закончилась в Аргентине: "В Буэнос-Айресе, чтобы смягчить волну недовольства населения, когда решили выдавать валютные депозиты в песо, пришлось на улицы вывести танки", - отметил он.

Со своей стороны, бывший заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко обратил внимание на то, что в условиях, когда Нацбанк не является суверенным учреждением по проведению монетарной политики, а большая часть платежных операций и кредитования происходит в иностранной валюте, нет смысла требовать от НБУ правильного управления экономической ситуацией в стране. «Мы же лишили его (Национальный банк – ред.) инструментов воздействия на эту ситуацию», - подчеркнул Яременко.