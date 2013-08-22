Лутковская: Ситуация с пытками значительно улучшилась

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отмечает уменьшение жалоб на пытки в милиции в связи со вступлением в действие нового Уголовно-процессуального кодекса.

О таком омбудсмен заявила в эфире «5 канала».

«Вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс, и, собственно, ситуация с пытками, по-моему, значительно улучшилась. Так же как улучшилась и ситуация с нарушением прав человека во время досудебного следствия. Должен отметить, что в последнее время мы не получаем жалоб на действия милиции относительно незаконных обысков. Мы практически не получаем жалоб на действия милиции в отношении оперативных закупок, мы практически не получаем жалоб, касающихся пыток сейчас, за последние месяцы... Таких жалоб, как были на пытки в милиции в связи с выбиванием явки с повинной, таких жалоб сейчас практически нет, либо они относятся к периоду до вступления в силу нового УПК», - заявила Лутковская.

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Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс Украины вступил в силу 20 ноября 2012 года.