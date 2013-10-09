Теперь отчет о взносе на соцстрахование можно подать в электронной форме

Министерство доходов и сборов Украины ввело электронный вариант отчетов о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное социальное страхование, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Как отметили в Миндоходов, для электронного отчета плательщикам нужно скачать соответствующее программное обеспечение и получить цифровую подпись, которую министерство предоставляет бесплатно.

В Миндоходов также напомнили, что отчет за сентябрь о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование нужно подать до 21 октября включительно.

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Как сообщал УНИАН, ранее отчетность о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное социальное страхование необходимо было подавать исключительно в бумажном виде в Центры обслуживания налогоплательщиков.