Закон о едином социальном взносе вступил в силу

С 1 января вступил в силу Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Закон был принят парламентом в июле 2010 года и подписан Президентом 4 августа.

Закон предусматривает введение в Украине единой системы сбора страховых взносов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Законом с 1 января 2011 года вводится уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, консолидируются в Пенсионном фонде функции учета плательщиков. С 1 января 2014 года предусматривается выдача удостоверения застрахованному лицу.

Закон определяет размер единого взноса для каждой категории плательщиков и пропорции его раздела по видам общеобязательного государственного социального страхования с учетом того, что они должны обеспечивать застрахованным лицам страховые выплаты и социальные услуги, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, а также финансировании мероприятий, направленных на профилактику страховых случаев, создания резерва средств для обеспечения страховых выплат и предоставления социальных услуг застрахованным лицам и покрытия административных расходов из обеспечения функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.

Законом предусмотрено, что единый взнос не входит в систему налогообложения. Налоговое законодательство не регулирует порядок начисления, взимания и уплаты единственного взноса. Для бюджетных учреждений сумма единого взноса распределяется: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 4,1322 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи со временной потерей работоспособности и расходами, связанными с захоронением, - 3,8567 процента; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – 0,551 процента; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) - 91,4601 процента.

Единый взнос вычисляется исключительно в национальной валюте, в частности из выплат (дохода), которые осуществляются в натуральной форме.

Вычет единственного взноса из сумм, выраженных в иностранной валюте, осуществляется путем пересчета указанных сумм в национальную валюту Украины по официальному курсу национальной валюты к иностранной валюте, установленным Национальным банком Украины на день вычета единого взноса.

В законе выписаны полномочия Пенсионного фонда по сбору и учету единого взноса.