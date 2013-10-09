Еще шестерых украинцев из Сирии эвакуировал российский самолет
С помощью российской стороны с территории Сирии в Украину вернулись более 100 украинцев.
Еще 6 граждан Украины эвакуированы из Сирии в Москву самолетом МЧС России, откуда они на поездах отправятся на родину.
Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Москве, накануне вечером в аэропорту «Домодедово» украинцев встретил украинский дипломат.
«Перелет осуществлен из сирийского города Латакия, из Сирии вернулись еще шесть граждан Украины», - сказал он.
По словам сотрудника посольства, все граждане Украины доставлены транспортом украинской дипломатической миссии в гостиницу при Посольстве Украины в РФ.
Он отметил, что далее прибывшие граждане будут направлены железнодорожным транспортом к месту постоянного проживания в Украине. Проживание, питание и проезд в Украину обеспечивает украинское посольство.
По данным МИД Украины, по состоянию на конец августа в Сирии, оставалось около 400 граждан Украины.
С начала текущего года с помощью российской стороны с территории Сирии в Украину вернулись более 100 украинцев.
Конфликт в Сирии между властью и оппозицией длится с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных боевиков.
Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в предместье Дамаска. Жертвами атаки стали свыше 1,3 тыс. человек.