СМИ: Эксперты приступили к ликвидации химарсенала в Сирии

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в миссии ОЗХО.

Группа из 33 человек прибыла в Сирию 1 октября, среди членов команды граждане РФ, США, Великобритании, Чехии, Узбекистана, Китая, Канады, Нидерландов, Туниса.

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Большинство участников (19 человек) — инспекторы ОЗХО, остальные — сотрудники ООН.

По прибытии в Дамаск группа учредила "логистическую базу для немедленного начала работ" по уничтожению отравляющих веществ, сообщила ранее пресс-служба ООН.