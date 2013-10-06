СМИ: Эксперты приступили к ликвидации химарсенала в Сирии
14:19, 06 октября 2013Мир
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Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступила к ликвидации химического арсенала в Сирии
В Сирии началось уничтожение химоружия / Фото : dk.com
Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в миссии ОЗХО.
Группа из 33 человек прибыла в Сирию 1 октября, среди членов команды граждане РФ, США, Великобритании, Чехии, Узбекистана, Китая, Канады, Нидерландов, Туниса.
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Большинство участников (19 человек) — инспекторы ОЗХО, остальные — сотрудники ООН.
По прибытии в Дамаск группа учредила "логистическую базу для немедленного начала работ" по уничтожению отравляющих веществ, сообщила ранее пресс-служба ООН.
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