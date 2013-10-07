Главное за день: обзор топ-новостей

ООН: В Сирии уничтожили часть химоружия

Сирийцы в воскресенье уничтожили часть своего арсенала химоружия под руководством экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также в ООН сообщили, что процесс уничтожения арсеналов будет продолжен в последующие дни

Россия перекрыла импорт литовской "молочки"

Роспотребнадзор приостановил ввоз молочной продукции из Литвы на территорию России, сообщается на сайте ведомства.

Штраф за пьяную езду хотят увеличить до $900

Рада хочет ужесточить ответственность за управление автомобилем в пьяном виде.

В соответствующем законопроекте нардепа Андрея Кожемякина («Батькивщина»), штрафы для водителей, попавшихся впервые, хотят увеличить до 6800–7650 грн (сейчас 2550–3400) или лишить водительских прав на срок до трех-четырех лет (сейчас — от одного до двух).

Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд

Вооруженные силы Индии осуществили успешное испытание баллистической ракеты "Притхви-II", способной нести ядерный заряд на дальность около 350 километров.

Казахстан может вступить в ВТО через два месяца - СМИ

Казахстан может присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО) через два месяца — на девятой министерской конференции ВТО на Бали.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 0%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0% с ранее прогнозируемого показателя в 1%.

«Рост ВВП восстановится во втором полугодии за счет базы сравнения и хорошего урожая, но этого роста будет недостаточно для того, чтобы перекрыть спад первого полугодия, поэтому рост ВВП будет 0%», - сказала экономист Всемирного банка Анастасия Головач..

Тимошенко может подать документы на регистрацию кандидатом в Президенты – глава ЦИК

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявляет, что Юлия Тимошенко может подать документы для регистрации кандидатом в Президенты, но ЦИК будет принимать решение о ее регистрации, исходя из существующей на тот момент правовой реальности.

Украина закончила сентябрь с нулевой инфляцией

Показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом не изменился и составил 0%. По информации Госстата, в сентябре т.г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован нулевой рост цен, в августе и июле, два месяца подряд, была зафиксирована дефляция.

В США напечатали новые купюры номиналом в $100

Федеральная резервная система запускает в оборот новую купюру номиналом в $100. Банкноты попадут в оборот после задержки в несколько месяцев.

Адвокаты просят поместить активистов Greenpeace под домашний арест

Адвокаты активистов Greenpeace, находящихся в СИЗО в Мурманской области России и обвиненных в пиратстве, не довольны условиями содержания подзащитных и просят изменить им меру пресечения на домашний арест.

Украина и ЕС смогут свободно торговать уже к лету 2014 года - посол ЕС

Украина и ЕС смогут работать в режиме свободной торговли к лету 2014 года, заявил глава Представительства ЕС Ян Томбинский.

В случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также быстрой ратификации документа всеми 28 странами-членами Евросоюза, режим свободной торговли между подписантами документа может заработать уже к лету 2014 года.

Сейчас юридически невозможно лечить Тимошенко за границей - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подчеркивает, что в рамках существующего юридического поля проблематично направить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко на лечение за границу.

“У нас нет законодательства, которое позволяет сегодня из колонии отправляться за границу лечиться заключенным. Поэтому необходимо, даже если этот вопрос решать, то необходима проработка соответствующего законодательства”, - отметил Ефремов.

Янукович просит Генпрокуратуру оценить действия болельщиков по делу против сборной Украины

Президент Украины Виктор Янукович просит генерального прокурора Виктора Пшонку дать правовую оценку действиям отдельных болельщиков во время футбольного матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2014 года по футбола между национальными сборными командами Украины и Сан-Марино, состоявшегося 6 сентября на стадионе «Арена Львов» (м Львов), на которые обратил внимание Дисциплинарный комитет ФИФА.

Польша будет добиваться очередного снижения цены на российский газ

Польша, получившая в прошлой году более 15% скидки на российский газ, намерена добиваться дальнейшего снижения цены топлива от своего главного поставщика – Российской Федерации.

У Кличко заявили, что боя-реванша с Поветкиным не будет

Менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте исключил возможность боя-реванша между украинцем и Александром Поветкиным.

По словам Бенте, обсуждать повторный бой нет смысла, поскольку во время первого поединка украинец обладал бесспорным преимуществом. Менеджер добавил, что украинец не вернется на ринг раньше весны 2014 года. По словам Бенте, очередного соперника Кличко выберет одна из боксерских организаций, чьим поясом чемпиона мира владеет украинец.

Минюст заявил о возобновлении работы всех единых и государственных реестров

По состоянию на 14.00 7 октября созданы все условия и технические возможности для восстановления работы всех единых и государственных реестров, сообщает Министерство юстиции Украины.

Согласно сообщению, Служба безопасности Украины по результатам проведенной проверки подтвердила полноту и целостность всех реестров. Минюст также утверждает, что утечки информации с персональными данными граждан Украины не произошло.