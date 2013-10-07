ООН: В Сирии уничтожили часть химоружия

"Сирийские специалисты, используя газовые резаки и угловые шлифовальные машины, уничтожили и деактивировали часть боеприпасов, в том числе боеголовки, авиабомбы, и оборудование для смешивания и наполнения", — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

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В сообщении также подчеркивается, что процесс уничтожения арсеналов будет продолжен в последующие дни, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в миссии ОЗХО сообщало, что представители ООН и ОЗХО "направились на объект, где они начали инспекцию и уничтожение (химарсенала)". Представитель РФ при ООН Виталий Чуркин ранее заявил, что группа ОЗХО начнет проверки по химоружию 7 октября.

Группа из 33 человек прибыла в Сирию в минувший вторник, среди членов команды — граждане России, США, Великобритании, Чехии, Узбекистана, Китая, Канады, Нидерландов, Туниса. Большинство участников (19 человек) — инспекторы ОЗХО, остальные — сотрудники ООН. По словам представителя сирийского МИД, встречавшего экспертов на ливанско-сирийской границе, в списках значится фамилия одного россиянина. По прибытии в Дамаск группа учредила "логистическую базу для немедленного начала работ" по уничтожению отравляющих веществ, сообщила ранее пресс-служба ООН.

Ранее ОЗХО утвердила план уничтожения химоружия в Сирии, согласно которому инспекции должны начаться не позднее 1 октября. В течение 30 дней эксперты должны были изучить все объявленные властями места и в кратчайшие сроки посетить другие объекты, на которые могут указать страны-члены ОЗХО. Оборудование для производства химоружия планируется уничтожить до конца ноября 2013 года, а все химические арсеналы — в первой половине 2014 года.