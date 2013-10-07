Сейчас юридически невозможно лечить Тимошенко за границей - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время брифинга после Согласительного совета.

“Одни рассказывают о том, что Кокс и Квасневский сказали там еще некоторое время назад, полгода или год назад, в каком-то документе, другие говорят, что мы должны принять и вернуться опять к рассмотрению вопроса, связанного с отменой в Уголовном кодексе законов, которые наказывают руководителей высших эшелонов власти, если они злоупотребляют законодательством. Это злополучные законопроекты, о которых мы давно уже сказали, что мы голосовать за их ликвидацию просто не имеем права, потому что это по-дурацки и люди нас засмеют, если мы будем ограничивать руководителей высших эшелонов власти от ответственности, а низшие эшелоны власти будут нести определенную ответственность”, - сказал он.

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Ефремов добавил, что Тимошенко дала согласие представителям миссии Европарламента Коксу и Квасневскому на лечение за рубежом.

“Юридически выполнить в рамках существующего юридического поля мне видится это проблематично. У нас нет законодательства, которое позволяет сегодня из колонии отправляться за границу лечиться заключенным. Поэтому необходимо, даже если этот вопрос решать, то необходима проработка соответствующего законодательства”, - отметил лидер фракции.

Ефремов также выразил удивление, почему сегодня во время Согласительного совета представители оппозиции не говорили об этом и предположил, что “нет соответствующей заинтересованности в этом направлении”.

“Другого варианта какого-то юридического я практически не вижу”, - отметил Ефремов.

В то же время на уточнение журналистов относительно предложений лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка о подписании депутатами совместного заявления в поддержку ходатайства Кокса-Квасневского о помиловании Тимошенко, Ефремов отметил, что для того, чтобы Президенту кого-то помиловать, он должен иметь на это соответствующие основания. В частности, осужденный должен отбыть больше половины наказания.

“Дальше возникает вопрос, есть ли судебные процессы еще, которые идут по этому делу, и возникают вопросы, есть ли задолженность перед государством материальная того или иного человека”, - добавил депутат.

Соответственно, по его мнению, Яценюк, прежде чем что-то предлагать, должен был “заглянуть в законодательство нашего государства и дать себе ответ на вопрос: то, что он предлагает, - возможно выполнить или нет”.

“Если цель такая поставлена: предлагать решение, которое заранее нельзя выполнить для того, чтобы не выполнить конечный пункт вопроса, - то это одно, я это пойму. И я понимаю, что так делается на протяжении последних всех месяцев”, - сказал лидер фракции ПР.

Также на уточнение журналистов, о каких именно законодательных изменениях может идти речь в вопросе Тимошенко, и стоит ли начинать уже такую работу, учитывая малый отрезок времени до Вильнюсского саммита, Ефремов сказал, что если будут достигнуты соответствующие договоренности и разработаны юридические документы, то этот вопрос можно было бы рассматривать. “Но я пока не вижу желания у кого-то разрабатывать этот документ”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление экс-премьера, в котором речь идет о ее согласии выехать на лечение в Германию. Тимошенко объяснила, что приняла предложение о лечении за рубежом ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власенко также сообщил, что представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский 4 октября передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".