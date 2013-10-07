Сейчас юридически невозможно лечить Тимошенко за границей - Ефремов

14:15, 07 октября 2013
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подчеркивает, что в рамках существующего юридического поля проблематично направить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко на лечение за границу.

Ефремов говорит, что без соответствующего законодательства лечение Тимошенко за границей невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время брифинга после Согласительного совета.

“Одни рассказывают о том, что Кокс и Квасневский сказали там еще некоторое время назад, полгода или год назад, в каком-то документе, другие говорят, что мы должны принять и вернуться опять к рассмотрению вопроса, связанного с отменой в Уголовном кодексе законов, которые наказывают руководителей высших эшелонов власти, если они злоупотребляют законодательством. Это злополучные законопроекты, о которых мы давно уже сказали, что мы голосовать за их ликвидацию просто не имеем права, потому что это по-дурацки и люди нас засмеют, если мы будем ограничивать руководителей высших эшелонов власти от ответственности, а низшие эшелоны власти будут нести определенную ответственность”, - сказал он.

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Ефремов добавил, что Тимошенко дала согласие представителям миссии Европарламента Коксу и Квасневскому на лечение за рубежом.

“Юридически выполнить в рамках существующего юридического поля мне видится это проблематично. У нас нет законодательства, которое позволяет сегодня из колонии отправляться за границу лечиться заключенным. Поэтому необходимо, даже если этот вопрос решать, то необходима проработка соответствующего законодательства”, - отметил лидер фракции.

Ефремов также выразил удивление, почему сегодня во время Согласительного совета представители оппозиции не говорили об этом и предположил, что “нет соответствующей заинтересованности в этом направлении”.

“Другого варианта какого-то юридического я практически не вижу”, - отметил Ефремов.

В то же время на уточнение журналистов относительно предложений лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка о подписании депутатами совместного заявления в поддержку ходатайства Кокса-Квасневского о помиловании Тимошенко, Ефремов отметил, что для того, чтобы Президенту кого-то помиловать, он должен иметь на это соответствующие основания. В частности, осужденный должен отбыть больше половины наказания.

“Дальше возникает вопрос, есть ли судебные процессы еще, которые идут по этому делу, и возникают вопросы, есть ли задолженность перед государством материальная того или иного человека”, - добавил депутат.

Соответственно, по его мнению, Яценюк, прежде чем что-то предлагать, должен был “заглянуть в законодательство нашего государства и дать себе ответ на вопрос: то, что он предлагает, - возможно выполнить или нет”.

“Если цель такая поставлена: предлагать решение, которое заранее нельзя выполнить для того, чтобы не выполнить конечный пункт вопроса, - то это одно, я это пойму. И я понимаю, что так делается на протяжении последних всех месяцев”, - сказал лидер фракции ПР.

Также на уточнение журналистов, о каких именно законодательных изменениях может идти речь в вопросе Тимошенко, и стоит ли начинать уже такую работу, учитывая малый отрезок времени до Вильнюсского саммита, Ефремов сказал, что если будут достигнуты соответствующие договоренности и разработаны юридические документы, то этот вопрос можно было бы рассматривать. “Но я пока не вижу желания у кого-то разрабатывать этот документ”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление экс-премьера, в котором речь идет о ее согласии выехать на лечение в Германию. Тимошенко объяснила, что приняла предложение о лечении за рубежом ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Власенко также сообщил, что представители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский 4 октября передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".

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