Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 0%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам экономист Всемирного банка Анастасия Головач.

«Рост ВВП восстановится во втором полугодии за счет базы сравнения и хорошего урожая, но этого роста будет недостаточно для того, чтобы перекрыть спад первого полугодия, поэтому рост ВВП будет 0%», - сказала Головач.

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В течение 2013 года Всемирный банк второй раз пересмотрел прогноз роста экономики Украины в сторону ухудшения. Впервые ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 1% с 3,5% в апреле, предполагая также, что показатель номинального ВВП на конец года составит 1,551 трлн грн. В июне текущего года ВБ оставил свой прогноз в 1% роста ВВП без изменений, одновременно предполагая, что рост ВВП Украины в 2014 году составит 3%.

Как сообщал УНИАН, по версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.