Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд

Как заявил газете Hindu источник в Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), подобные испытания проводятся, чтобы "ясно продемонстрировать оперативную готовность Индии реагировать на любые события".

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Пуск был осуществлен с полигона Чандипур в западном штате Орисса, сообщает РИА Новости.

"Ракета была выбрана наугад из арсенала, все операции, связанные с пуском, осуществлялись группой специалистов Командования стратегических сил под наблюдением ученых DRDO", - отметил источник.

"Притхви-II"с жидкотопливным ракетным двигателем поступила на вооружение Индии в 2003 году. Она способна нести боеголовку массой от 500 до 1 тысячи килограммов. Последний пуск ракеты был проведен в августе этого года.