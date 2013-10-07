Минюст заявил о возобновлении работы всех единых и государственных реестров

Согласно сообщению, Служба безопасности Украины по результатам проведенной проверки подтвердила полноту и целостность всех реестров. Минюст также утверждает, что утечки информации с персональными данными граждан Украины не произошло.

В министерстве напомнили, что работы по восстановлению функционирования госреестров велись с 1 октября. Работа Единого государственного реестра исполнительных производств и Государственного реестра вещных прав была частично восстановлена 3 октября, а в полном объеме эти реестры заработали 4 октября.

Также вновь доступны Государственные реестр обременений движимого имущества, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов, Единый реестр доверенностей, Госреестр актов гражданского состояния граждан и Наследственный реестр.

В Минюсте отметили, что для восстановления возможности пользования реестрами необходимо обратиться к службам поддержки соответствующих филиалов государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции и бесплатно получить необходимое клиентское программное обеспечение.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко в комментарии УНИАН заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 утраченных госреестрах, среди которых одним из основных является реестр прав собственности на недвижимость, а также данные о браках, рождении, смертях.

По словам Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов в связи с утратой реестра фактически невозможно.

В открытом обращении «Информационного центра» отмечалось, что «с 1 октября 2013 года работа всех реестров Министерства юстиции была прекращена».

Вместе с тем в тот же день министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и являются невредимыми», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа.