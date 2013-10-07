Тимошенко может подать документы на регистрацию кандидатом в Президенты – глава ЦИК

Об этом Охендовский сказал в интервью «КоммерсантЪ – Украина», опубликованном сегодня.

Он отметил, что Тимошенко может подать документы для регистрации кандидатом в Президенты Украины «точно так же, как и любой другой гражданин Украины».

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Отвечая на вопрос, сможет ли ЦИК ее зарегистрировать, Охендовский сказал: «Если возникнет такая ситуация, ЦИК поступит так же, как поступал ранее и намерен поступать впредь - оценка поданным нам документов будет дана с точки зрения существующей в соответствующий момент времени правовой реальности».

По его словам, решение в каждом конкретном случае принимается Комиссией как коллегиальным органом, а не отдельными ее членами, включая председателя. «Не видя документов, говорить "да, регистрация возможна", как и "нет, регистрация невозможна", в равной мере неосмотрительно», - добавил он.

По оценкам Охендовского, за пост главы государства в 2015 будут бороться от 20 до 30 кандидатов.