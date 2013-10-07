Штраф за пьяную езду хотят увеличить до $900

В соответствующем законопроекте нардепа Андрея Кожемякина («Батькивщина»), штрафы для водителей, попавшихся впервые, хотят увеличить до 6800–7650 грн (сейчас 2550–3400) или лишить водительских прав на срок до трех-четырех лет (сейчас — от одного до двух), сообщают Вести.

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Наказание при повторном нарушении — штраф 8500–11 900 грн или лишение прав на 4-5 лет с изъятием авто, либо админарест на срок от 10 до 15 суток с изъятием авто (сейчас — лишение прав на срок от 2 до 3 лет с изъятием авто, 50–60 часов общественных работ или админарест на 10–15 суток).