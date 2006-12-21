У депутатов есть шанс сегодня уйти домой

Народным депутатам еще осталось рассмотреть около 80 поправок к законопроекту о Кабинете Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Верховная Рада решила работать до тех пор, пока не будет принято решение по данному проекту закона. В законопроект было внесено 588 поправок.

Народные депутаты рассматривают эти поправки почти с 11.00 с перерывом между дневным и вечерним сессионными заседаниями.

В основном, на голосование ставятся поправки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и народного депутата из фракции «Наша Украина» Юрия КЛЮЧКОВСКОГО.

Почти все эти поправки парламент не поддерживает.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября ВР приняла в первом чтении правительственный законопроект о Кабмине, при этом по президентскому варианту ВР не голосовала. Сегодня парламент рассматривает во втором чтении проект закона “О Кабинете Министров Украины”.