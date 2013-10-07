Адвокаты просят поместить активистов Greenpeace под домашний арест

Две недели назад 30 активистов Greenpeace попытались подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф" в Печорском море для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. Позднее на борт судна Arctic Sunrise, на котором прибыли экологи, высадились российские пограничники.

Судно было доставлено в Кольский залив, а активистов поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов, передает РИА «Новости».

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Советник руководителя адвокатской группы по делу Greenpeace Сергей Голубок заявил на пресс-конференции в Мурманске, что защите удалось увидеться со всеми обвиняемыми и оценить условия их содержания в СИЗО, которыми адвокаты остались недовольны. В частности, по его словам, у многих обвиняемых есть проблемы с доступом к питьевой воде, некоторые арестованные пожаловались на видеонаблюдение в камерах. Недовольны защитники и условиями перемещения задержанных, которых перевозят в автозаках.

Голубок отметил, что в СИЗО у обвиняемых есть медицинские проблемы, а также трудности в общении с сотрудниками изолятора - из-за языкового барьера. "Мы предлагаем избрать альтернативные меры пресечения - речь идет о домашнем аресте, но суды отказывают нам, апелляции начинаются завтра", - сказал адвокат, добавив, что защита активистов всерьез рассматривает возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь директор по программам Greenpeace России Иван Блоков заявил на пресс-конференции в Москве, что жалобу в ЕСПЧ, скорее всего, подадут послезавтра.

"Вопрос по поводу обжалования незаконности задержания в Европейский суд будет подаваться на следующий день после вынесения определения по апелляции. То есть первое заявление в Европейский суд по этой части, скорее всего, будет подано послезавтра, потому что первая апелляция будет рассматриваться завтра", - сказал Блоков.