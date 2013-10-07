Россия перекрыла импорт литовской "молочки"

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко сообщали, что с понедельника ведомство готовится ввести запрет на ввоз в Россию отдельных групп молочной продукции из Литвы из-за претензий к качеству.

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Роспотребнадзор, говорится в сообщении, выявил многочисленные нарушения законодательства в области защиты прав потребителей (качество продуктов не соответствовало норме), а также законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека (продукты не соответствовали норме по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям, сообщает РИА Новости.

"Факты свидетельствуют об ослаблении контроля в Литовской Республике за качеством и безопасностью пищевых продуктов и необходимости введения ограничительных мер по ввозу пищевых продуктов Литовской республики на территорию РФ Роспотребнадзором приостановлен ввоз на территорию РФ молока и молочной продукции производства Литовской республики", - отмечается в сообщении.