Сегодня в Украине отмечают День учителя

Педагогов с праздником поздравил Президент Украины Виктор Янукович - текст поздравления размещен на сайте главы государства.

Президент в своем поздравлении отметил, что быть Учителем это призвание, которое сопровождается ежедневным упорным трудом и самопожертвованием.

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«Мы идем по пути масштабных реформ сферы образования, целью ставим создание условий для жизни и деятельности тех, на кого возложена ответственная миссия формирования у детей и молодежи патриотизма, высокой гражданской сознательности и человеческих добродетелей, которые являются основополагающими для сильного демократического государства и духовно богатого, культурно развитого общества», - подчеркнул Президент.

Он выразил убеждение, что, приумножая достижения отечественного образования, педагоги «будут способствовать воспитанию достойного поколения, способного продолжить развитие независимой страны», а знания, опыт и мудрость педагогов «станут залогом лучшего будущего».

Кроме того, Президент пожелал, чтобы любовь и благодарность воспитанников добавляли педагогам сил и вдохновения, а просветительская деятельность всегда была щедрой на положительные результаты.

Справка. Праздник работников образования был основан еще в СССР в 1965 году. В современной Украине праздник установлен Указом Президента Украины «О Дне работников образования » от 11 сентября 1994 № 513/ 94. Отмечается в первое воскресенье октября. Кроме Украины, в этот день празднуют учителя в Беларуси, Казахстане, Киргизстане, Латвии, Молдове.