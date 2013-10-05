В Раде посчитали, сколько нужно средств, чтобы повысить статус учителя

Для повышения социального статуса учителя нужно вернуть в ст. 57 Закона "Об образовании" норму, согласно которой должностной оклад учителя должен быть не ниже уровня средней заработной платы в промышленности, для чего в бюджете не хватает 58 млрд грн, пишет в статье для ZN.UA председатель комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Лилия Гриневич.

"Мы внесли законопроект, которым предлагается вернуть указанные государственные гарантии для работников образования. По оценкам Министерства финансов, для реализации этой нормы не хватает 58 млрд грн", - отметила Лилия Гриневич.

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Для реализации нормы нужно разработать программу постепенного повышения оплаты труда до определенного законодательством уровня с четкими сроками, которая должна сопровождаться повышением уровня квалификации педагогических работников.

"Высокий уровень квалификации и продолжительность профессионального опыта должны существенно влиять на уровень оплаты труда. В таком случае учитель будет реально мотивирован развить свое профессиональное мастерство", - подчеркнула Гриневич.