Водителя маршрутки оштрафовали за то, что он попросил милиционера оплатить проезд

В Лисичанске водителя автобуса привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника милиции. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Ранее в Интернете был размещен видеоролик, на котором была зафиксирована конфликтная ситуация между водителем автобуса и сотрудником милиции, в результате которой маршрутчик выгнал сотрудника милиции за отказ оплатить проезд.

В ходе проведенной по данному факту проверки было установлено, что сотрудник милиции, будучи в форменной одежде, действительно отказался оплачивать проезд, но при этом предъявил служебное удостоверение и корректно сообщил о своем праве на бесплатный проезд.

Водитель, в присутствии пассажиров автобуса, стал оскорблять сотрудника милиции и хватать его за форменную одежду.

Согласно п. 25 ст. 11 Закона Украины «О милиции», сотрудникам милиции для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право пользоваться бесплатно всеми видами общественного транспорта, городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), а также попутным транспортом.

В отношении водителя автобуса был составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство). Согласно санкции статьи, ему грозило наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка. Суд обязал водителя оплатить штраф в сумме 51 грн.