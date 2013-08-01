В Луганской области - две аварии с маршрутками: 18 пострадавших

В Северодонецке (Луганская область) муковоз столкнулся с маршруткой, пострадало 14 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, сегодня, 1 августа, около восьми утра на перекрестке проспекта Советский и ул. Гагарина водитель муковоза не уступил дорогу двигавшемуся по главной маршрутному автобусу (ПАЗ, маршрут Северодонецк-Вороново) с пассажирами и допустил столкновение. В результате удара, который пришелся на середину левой стороны, автобус опрокинулся. Вентили на газовых баллонах, установленных на крыше автобуса, были сорваны, однако пожара не произошло.

Выбраться пострадавшим из автобуса помогали прохожие и водители такси, которые останавливались. Несколько машин «скорой помощи», приехав буквально через несколько минут, увезли в больницы пострадавших, трое из которых находились в бессознательном состоянии.

По словам начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяны Погукай, всего с места ДТП в приемное отделение поступило 14 пострадавших, трое в тяжелом состоянии.

Она также сообщила, что в результате ДТП повреждена опора только что установленного светофора — этот перекресток числится в ГАИ как место концентрации ДТП. Светофор еще не был введен в эксплуатацию.

В самом Луганске вчера автомобиль врезался в маршрутку, пострадали 4 человека.

На перекрестке улиц Фрунзе и Красноармейской автомобиль «ЗАЗ Форза» под управлением мужчины 1939 г.р. врезался в маршрутное такси №140 (под управлением водителя 1962 г.р.). В результате столкновения маршрутка перевернулась на бок.

Водитель автомобиля «ЗАЗ Форза» и трое пассажиров маршрутного такси (1983, 1970 и 1939 г.р.) с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в травматологическое отделение.

Проводится расследование.