Черноморский флот завершил работы в Керченском проливе

Суда Черноморского флота России завершили мероприятия по обеспечению экологической безопасности в Керченском проливе после массового кораблекрушения.

Как сообщает в субботу служба информации и общественных связей ЧФ РФ, суда вернулись на основную базу Черноморского флота - в Севастополь.

11 ноября шторм привел к беспрецедентным кораблекрушениям в Азовском и Черном морях: за один день затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили повреждения. Из разломившегося танкера "Волгонефть-139" в море вылилось около двух тысяч тонн мазута. На затонувших сухогрузах находилось около семи тысяч тонн серы. Экологи назвали последствия шторма катастрофическими.

Как сообщила служба информации флота, по указанию главнокомандующего ВМФ России, Черноморский флот направил в Керченский пролив коллекторное судно КИЛ-25 для участия в работах на месте затонувшей носовой части танкера "Волгонефть-139".

Экипаж в течении нескольких недель в сложных погодных условиях перекачивал 1200 тонн мазута и нефтяной эмульсии из баков "Волгонефти" на транспортное судно.

Капитан 1 ранга Андрей Чабаненко, непосредственно участвовавший в операции, отметил что "основной этап работ на месте крушения судна выполнен, решена экологическая проблема".

По сообщениям Росгидромета, в Керченском проливе наблюдается понижение концентрации нефтепродуктов.