Госстат: в Украине сократилась задолженность по зарплате

При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 53,5% от общего объема долгов, задолженность предприятий-банкротов - 41,3%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 463,4 млн грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 228,4 млн грн, наименьший – в сфере информации и телекоммуникаций (1,1 млн грн).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой (157,3 млн грн) и Киевской (152,1 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой области – 110 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в июне 2013 года сократился по сравнению с маем на 54,4 млн грн (на 5,2%) и на 1 июля составил 989,6 млн грн.