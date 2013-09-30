СМИ: Украинский рынок страдает от дефицита металлолома

Тем временем экспортеры лома, пользуясь либеральными условиями украинского рынка, наращивают его поставки за рубеж, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

По данным Министерства доходов и сборов, за восемь месяцев этого года импорт лома черных металлов в денежном выражении вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $52,9 млн. Больше всего его импортировали из Казахстана (на $48,6 млн) и Молдавии ($2,66 млн). Металлолом является основным сырьем для электрометаллургических заводов — ДЭМЗ и "Интерпайп-сталь", а также используется классическими меткомбинатами как вспомогательное сырье.

В ДЭМЗ рассказали, что сейчас на рынке отмечается острый дефицит лома и существует постоянная угроза сокращения производства.

По теме: Кабмин предлагает Раде брать налог с металлолома

По данным "Госвнешинформа", летом цены на металлолом на украинском рынке снизились с $295 до $263 за тонну. Аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка объясняет это ухудшением мировой конъюнктуры рынка стали и снижением объемов производства металлопродукции в стране. В результате, по данным "Укрпромвнешэкспертизы", часть украинских ломозаготовителей решили придерживать лом на складах либо экспортировать его в Турцию, где цены на $10/т выше, чем в Украине.

Так, по данным Миндоходов, если по итогам семи месяцев этого года экспорт лома черных металлов составил $3,33 млн, то в августе он достиг $17,8 млн. "Механизмов, с помощью которых можно было бы заставить ломозаготовителей снабжать внутренних потребителей, попросту нет. Пока есть возможность экспортировать лом черных металлов, заготовители будут придерживать его на складах",— говорит аналитик проекта DELPHICA "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский.

Гендиректор Федерации металлургов Сергей Притоманов считает, что решить проблему нехватки лома можно за счет расширения сети ломозаготовительных площадок самими металлургами.