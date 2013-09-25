В Кривом Роге подросток убил кредитора из-за 800 гривен

Как сообщили УНИАН в ГУМВД Украины в Днепропетровской области, 23 сентября в Жовтневый райотдел милиции обратилась женщина, которая сообщила, что несколько дней назад из дома ушел ее 19-летний сын, и до сих пор не вернулся.

На следующий день граждане сообщили, что на территории недостроенного дома в Центрально-Городском районе города Кривой Рог найдено тело мужчины с тремя рублеными ранами головы и проломленным черепом.

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Правоохранители, выехавшие на место происшествия, обнаружили тело, завернутое в полиэтиленовую пленку. Это и был разыскиваемый парень.

Было установлено, что 21 сентября около 14 часов он и 16-летний парень по мобильному телефону договорились о встрече на территории недостроенного дома. Там пострадавший начал требовать вернуть ему 800 гривень долга. Должник взял камень и нанес несколько ударов по голове кредитору. Совершив убийство, злоумышленник взял мобильный телефон, ноутбук, документы и кроссовки жертвы, завернул тело в полиэтиленовую пленку и скрылся с места преступления.

Злоумышленник задержан. Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.