В Прикарпатье убийцу десятиклассника посадили на 14 лет

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, апелляционный суд осудил 29-летнего убийцу.

Как сообщал УНИАН, преступление произошло в июле прошлого года в Городенковском районе. Досудебным расследованием было установлено, что между подозреваемым в убийстве и погибшим несовершеннолетним возник конфликт, переросший в драку.

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Взрослый мужчина нанес десятикласснику телесные повреждения ножом, вследствие которых парень умер. Суд первой инстанции преступнику назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Однако с решением суда не согласился прокурор, который, учитывая жестокость преступления, требовал более строгого наказания и внес апелляцию на приговор. Апелляционным судом Городенковского района был принят новый приговор.