Ющенко встал на сторону Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Александра СОТНИКОВА от должности председателя Днепровской районной государственной администрации г. Киева.

Текст соответствующего распоряжения главы государства от 13 декабря размещен на официальном сайте Президента.

Согласно документу, А.СОТНИКОВ уволен в связи с постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 декабря 2007 года - оставить без изменений решение суда первой инстанции, которым признано противоправным и отменено решение Днепровского районного в г. Киеве совета V созыва от 20 апреля 2006 года «Об избрании председателем Днепровской районной в городе Киеве совета V созыва Александра СОТНИКОВА».

Также распоряжение об увольнении А.СОТНИКОВА подписано на основании пункта 2 раздела VII Закона Украины «О столице Украины – городе-герое Киев», пункта 1 резолютивной части решения Конституционного Суда Украины от 13 октября 2005 №9-рп/2005 (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в районах города Киева).

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Высший административный суд Украины подана кассационная жалоба об отмене постановления Шевченковского районного суда столицы и Киевского административного апелляционного суда о признании незаконным избрания Александра СОТНИКОВА председателем Днепровского райсовета столицы.

Как заявил на пресс-конференции сам А.СОТНИКОВ, его конфликт с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ не является “конфликтом личностным”. Как объяснил А.СОТНИКОВ, “первое недоразумение, которое переросло в конфликт”, возникло на почве создания Центра социальной реабилитации людей, пострадавших от тоталитарных сект. По его словам, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ “во время напряженного разговора” настаивал “на отмене решения об организации центра”. А.СОТНИКОВ считает, что это связано с деятельностью церкви "Посольство Божье", поддерживающей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщил А.СОТНИКОВ, депутат Киевского городского совета Максим САВРАСОВ (фракция Блока Черновецкого) инициирует принятие Киевсоветом решения о передаче территориальной общине города “одной трети имущества нашего (Днепровского) района - пяти ЖЭКов - коммерческой структуре”. Он подчеркнул, что по этому проекту не было проведено общественных слушаний, не было обсуждения ни в районной госадминистрации, ни в комиссиях райсовета.