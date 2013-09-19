Главное за день: обзор топ-новостей

ЗАЗ в 2014 году начнет выпуск автомобилей на экспорт

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, г.Запорожье) в 2014 году начнет выпуск на экспорт автомобилей экологического класса Евро-5.

Также завод на данный момент создал сеть из 103 пунктов приема и 23 пунктов по разборке автомобилей для их последующей утилизации

Рада сняла запрет на отвод земельных участков

Сегодня снят запрет на отвод земельных участков и изменение их целевого назначения в том числе в Киеве .

Медведев назвал политику Киева "лукавством " и "запудриванием мозгов"

Дмитрий Медведев вновь заявил , что Украина не сможет совмещать ассоциацию с ЕС с интеграцией в рамках Таможенного союза.

"Aut nihil aut caesar" (" все или ничего" , дословно - "или Цезарь, или ничто" ) - есть такая латинская поговорка. То же самое я могу сказать относительно совместимости ассоциированного членства в Европейском союзе и соответствующего участия в Таможенном союзе" , - заявил Медведев.

Также сегодня президент РФ Владимир Путин назвал евразийскую интеграцию и Евразийский союз шансом «для постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферией для Европы или Азии».

Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ назвали «иждивенчеством» желание Украины присоединиться только к отдельным положениям Таможенного союза, которые выгодны для нее, а в Госдуме заявили, что ЕС "выкручивает руки" Украине, заставляя ее отказаться от части суверенитета и перевести свои торгово-экономические связи под контроль Евросоюза

Рада приняла еврозакон по исполнению судебных решений

За данное решение проголосовали 325 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ. Закон устанавливает очередность выплат по решениям судов.

Миндоходов хочет запретить продажу в duty-free покупателям без паспорта

Министерство доходов и сборов Украины предлагает расширить перечень документов, позволяющих покупки в магазинах беспошлинной торговли (duty-free).

СМИ : Мама финансиста Свободы оказалась совладелицей фирмы Фирташа

В украинских СМИ появилась информация о партнерских связях между народным депутатом-свободовцем Игорем Кривецким и украинским миллиардером Дмитрием Фирташем

Кличко выступил за выдвижение единого кандидата от оппозиции

Лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко считает, что из-за большого количества оппозиционных кандидатов в президенты, во второй тур может пройти технический кандидат, поэтому нужно сразу выдвигать единого претендента на президентское кресло.

В Украине выпал первый снег (видео)

В украинских Карпатах выпал первый снег и случились первые заморозки .

Валютные переводы по Украине теперь будут начислять только в гривнах

Банковские переводы в иностранной валюте в адрес другого лица в пределах Украины будут зачисляться на счета получателей в гривневом эквиваленте.

Минобразования хочет снова изменить правила поступления в вузы

Возможно, поступать можно будет только сразу в три вуза вместо пяти

Россия может запретить импорт украинского угля - СМИ

Правкомиссия по ТЭК 20 сентября рассмотрит вопрос о целесообразности импорта в Россию угля с высоким содержанием серы (более 1%).

Асад: Сирия готова передать химоружие любой стране, которая его возьмет

По его словам, Сирия согласна на передачу своего химического оружия любой стране, готовой взять его для последующей операции по уничтожению, которая потребует около 1 млрд долларов и займет не менее года.

"Это очень сложная операция в техническом плане. На нее нужно очень много средств, примерно 1 млрд долларов" , - сказал Асад.