Минобразования хочет снова поменять правила поступления в вузы

В частности, могут сократить число вузов для подачи документов, а также время вступительной кампании.

«Проект нововведений формировали исключительно из предложений от вузов. Вскоре его выставим на сайте министерства для обсуждения. Так, есть предложение сократить количество вузов, куда можно подавать документы. Возможно, поступать можно будет сразу в три вуза (этим летом могли пробовать свои силы в пяти вузах). Также может сократиться вступительная кампания, и каждая категория поступающих будет подаваться в свое время. К примеру, сначала документы подают те, кто хочет учиться на бакалавров, потом на специалистов и т. д.», - рассказал директор Департамента высшего образования МОН Юрий Коровайченко, пишут “Вести”.

По его словам, есть предложение убрать третью волну зачисления на бюджет, так как обычно на второй уже списки сформированы.

По теме: У Табачника уже подготовили новые правила приема в вузы

В вузах даже более радикально настроены, отмечает издание. «Думаю, можно было бы сократить количество специальностей на выбор до двух. То есть можно сразу подавать документы в три вуза на две специальности в каждом”, - сказал декан инженерно-физического факультета КПИ Петр Лобода. По его мнению, это поможет абитуриентам тщательней взвешивать свое решение. “Часто абитуриенты подают документы на математика, на инженера и еще на медика на всякий случай. А так мы получим студента, который четко определился с будущей профессией и ориентирован на нее. А для поступления хватит и десяти дней. Если абитуриент четко знает, на кого и куда будет поступать, то успеет за неделю подать документы. А не будет бегать между вузами, подавать документы, потом забирать и нести в другой», - прокомментировал он.

С изменениями министерства согласен и ректор Днепропетровского нацуниверситета им. Гончара Николай Поляков. «Но я считаю, что нужно вводить все изменения в качестве эксперимента на отдельных факультетах”, - считает Поляков. Он добавил, что университет также предлагал, чтобы ВНО по профилирующим предметам абитуриенты сдавали непосредственно в вузах.

А координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных считает, что если сократят время для поступления, абитуриенты элементарно могут не успеть подать документы в вузы.

«Не все доверяют электронной системе подачи документов, ведь она может дать сбой. А летом не так просто добраться в некоторые регионы - проблемы с транспортом. Не стоит «резать» и третью волну зачисления. Но я поддерживаю сокращение количества вузов для поступления», - сказал он.