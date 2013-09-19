Рада приняла еврозакон по исполнению судебных решений (уточненная)

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 325 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Текст данного закона был зачитан на заседании парламента заместителем председателя Комитета по вопросам верховенства права и правосудия Дмитрием Шпеновым.

Он отметил, что закон принимается в редакции первого чтения и с рядом поправок.

По теме: Рада дала ход еврозакону о погашении долгов по решениям судов

Шпенов отметил, что переходными положениями закона предусмотрено, что в первую очередь погашается задолженность по решению суда относительно пенсионных и социальных выплат, о взыскании алиментов, возмещении ущерба относительно вреда, причиненного в результате преступления, или административного нарушения, или с потерей кормильца.

По его словам, законом предусмотрено, что во вторую очередь погашается задолженность по решению суда, связанная с трудовыми правоотношениями.

Он сказал, что в третью очередь погашается задолженность по всем остальным решениям суда.

Также законом предусмотрено, что бюджетные ассигнования на погашение задолженности определяются законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Правительству поручено обеспечить проведение в течение одного года со дня вступления в силу данного закона инвентаризации задолженности и выплат по решению суда, выполнение которых гарантируется государством и решения которых вступили в силу до вступления в силу данного закона.