Асад: Сирия готова передать химоружие любой стране, которая его примет

Об этом заявил президент САР Башар Асад в среду в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс", сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, Сирия согласна на передачу своего химического оружия любой стране, готовой принять его для последующей операции по его уничтожению, которая потребует около 1 млрд долларов и займет не менее года.

"Это очень сложная операция в техническом плане. На нее нужно очень много средств, примерно 1 млрд долларов", - сказал Асад.

Он отметил, что при реализации российской инициативы по химоружию в Сирии "время - не проблема" для Дамаска.

По теме: Химоружие Сирии планируют уничтожить к середине следующего года

На вопрос о том, устраивают ли его жесткие сроки, требующие полного отчета о химических арсеналах в течение недели и их полного уничтожения к середине 2014 года, сирийский лидер сказал: "Эти детали требуется сначала обсудить с Организацией по запрещению химического оружия".