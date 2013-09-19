Россия может запретить импорт украинского угля - СМИ

Россия может запретить импорт данного угля из-за негативных экологических последствий для населения на близких к генерирующим мощностям территориям, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Минэнерго.

Украинский уголь, который отличается высоким содержанием серы, импортирует в РФ «Газпром энергохолдинг».

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Для своих предприятий в центральной России компания закупает уголь у украинской компании D.tec, содержание серы в котором "около 1%". Предприятия энергохолдинга импортируют 300 тысяч тонн угля с Украины.