Россия может запретить импорт украинского угля - СМИ
08:47, 19 сентября 2013Мир
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Правкомиссия по ТЭК 20 сентября рассмотрит вопрос о целесообразности импорта в Россию угля с высоким содержанием серы (более 1%).
Россия может запретить импорт украинского угля из-за выского содержания серы
Россия может запретить импорт данного угля из-за негативных экологических последствий для населения на близких к генерирующим мощностям территориям, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Минэнерго.
Украинский уголь, который отличается высоким содержанием серы, импортирует в РФ «Газпром энергохолдинг».
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Для своих предприятий в центральной России компания закупает уголь у украинской компании D.tec, содержание серы в котором "около 1%". Предприятия энергохолдинга импортируют 300 тысяч тонн угля с Украины.
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