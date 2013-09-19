Валютные переводы по Украине теперь будут начислять только в гривнах

Как сообщается на веб-сайте Нацбанка, об этом говорится в постановлении регулятора от 16 сентября 2013 года №365.

Согласно сообщению, изменения касаются лишь операций внутри страны, режим зачисления на текущие счета физлиц инвалюты, поступающей из-за рубежа, пока изменений не претерпел.

«Национальный банк Украины продолжает проводить последовательную политику, направленную на дедолларизацию экономических отношений. Соответствующие мероприятия объединяют как рыночные, так и отдельные административные стимулы. Последние, в частности, имеют целью обеспечение законодательно определенного статуса гривни как единственного законного платежного средства в Украине», - говорится в сообщении регулятора.

Согласно постановлению, зачисление средств в иностранной валюте в пределах Украины на текущий счет физического лица (резидента или нерезидента) осуществляется путем перевода средств в иностранной валюте с другого собственного счета или путем внесения наличных владельцем счета . Внесение наличной иностранной валюты на текущий счет физического лица - нерезидента осуществляется на основании документов, подтверждающих источники ее происхождения.

В сообщении подчеркивается, что возможность зачисления других поступлений в иностранной валюте в пределах Украины на текущий счет в иностранной валюте физического лица ( резидента или нерезидента) не предусмотрена.

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По данным Нацбанка, указанное требование не распространяется, на операции по зачислению процентов, по остатку средств на текущем или депозитном счетах, с казначейскими обязательствами Украины и облигациями внутреннего государственного займа, купли-продажи, обмена иностранной валюты, с валютой, полученной в порядке наследования, по договорам дарения, по возврату средств (ошибочно перечисленных или излишне уплаченных).

"Таким образом, указанные нормы не ограничивают физических лиц в распоряжении собственными средствами в иностранной валюте", - цитирует пресс-служба слова заместителя директора департамента методологии денежно-кредитной политики НБУ Людмилы Чепиноги.

Так же сообщается, что постановление зарегистрировано Министерством юстиции и вступает в силу с момента его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продлил до 19 октября требования по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163).

Как полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины, продление ограничений НБУ по обязательной продаже 50% валютной выручки и 90-дневному контролю сроков расчетов по экспортно-импортным операциям окажет положительное влияние на валютный рынок.