"ЗАЗ" в 2014 году начнет выпуск автомобилей на экспорт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции, посвященной 150-летию запорожского автозавода председатель правления ПАО «ЗАЗ» Сергей Филипенко.

По его словам, выпуск автомобилей экологического класса Евро-5, ЗАЗ начнет в I-II квартале 2014 года, и все автомобили данного класса будут поставляться на экспорт.

Читайте также: ЗАЗ создал сеть пунктов приема и разборки утилизируемых автомобилей

Для соответствия данному экологическому классу будет изменена система двигателя 1,3 л разработки Мелитопольского моторного завода.

Для Украины пока будут выпускаться автомобили класса Евро-4. По данным участников пресс-конференции класс Евро-5 для отечественного авторынка вводить смысла пока нет, поскольку «изменение экологического класса отражается на цене».

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАвто».

ЗАЗ в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

В 2012 году ЗАЗ сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году компания планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.

*** Евро-5 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Стандарт обязателен для всех новых грузовых автомобилей продаваемых в Евросоюзе, с октября 2008 г., и для всех легковых авто - с 1 сентября 2009 г.

В России стандарт Евро-5 на все ввозимые автомобили вводится с 1 января 2014 года.

Нормы по выбросам: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NOy до 0,06 г/км.