СМИ: Мама финансиста Свободы оказалась совладельцем фирмы Фирташа

В 2010 году Ганна Кривецкая, мать основного финансиста ВО Свобода Игоря Кривецкого, который в 2012 году прошел по партийному списку в Верховную Раду, вошла в состав учредителей ООО «КАН», которому принадлежит ТРЦ «Арена-Сити» - один из самых дорогих торгово-развлекательных центров, расположенный в центре Киева на Бессарабке, сообщают Наші гроші.

По информации издания, 66-летней пенсионерке, которая живет в селе Мохнатое Турковского района Львовской области, принадлежит 5% ООО «КАН», а остальные 95% - ООО «Передовые технологии плюс», основанном в 2004 году кипрским оффшором BOVALON Investments Limited.

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Согласно выписке из кипрского реестра прав собственности, учредителем и владельцем 100% компании BOVALON Investments Limited является Group DF International Real Estate Ltd, входящая в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF, отмечает издание.

«Передовые технологии плюс» стали первой компанией Фирташа, которая начала работать на рынке элитной недвижимости. В 2007 году эта компания купила половину 31-этажного бизнес-центра «Парус» в центре Киева. В том же году «Передовые технологии плюс» приобрела ООО «КАН», которому принадлежит ТРЦ «Арена-Сити».

Согласно выводам аудиторов, в 2012 году чистая прибыль компании «Передовые технологии плюс» превысила 706 млн грн.

Согласно тому же аудиторскому отчету, по состоянию на 1 января 2013 участие «Передовых технологий плюс» в капитале ООО «КАН» составляет более 214,4 млн грн. Если исходить из распределения долей между «Передовыми технологиями» и Ганной Кривецкой, то доля 66-летней пенсионерки из горного села на Львовщине в капитале ООО «КАН» составляет около 11,3 млн грн.

Как известно, 41-летний Игорь Кривецкий является председателем Экономического совета ВО Свобода - главного партийного органа, ответственного за финансирование партии. Фамилию Кривецкого как одного из главных финансистов Свободы неоднократно озвучивал и ее лидер Олег Тягнибок.