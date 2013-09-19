В Украине выпал первый снег (видео)
13:06, 19 сентября 2013Общество
4817 0
В украинских Карпатах выпал первый снег и произошли первые заморозки.
Первый в этом году снег выпал на Черногорском хребте в Карпатах. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, слой снега составляет около 6 см. Синоптик Наталья Диденко однако отметила, что пугаться не стоит. Ведь это высокогорье, а снега и морозов по всей Украине пока не будет. "Но похолодание идет, и к сожалению преимущественно холодная и дождливая погода удержится по всей стране. То есть бабье лето переносится пока на октябрь", - отметила синоптик, сообщает ТСН.
Напомним, в этом году аномально холодная осень в Киеве поразила синоптиков. В пятницу, 6 сентября, Киев стал практически холодной столицей во всей Европе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter