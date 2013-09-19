ВР сняла запрет на отвод земельных участков

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Закон был заветирован Президентом Украины из-за того, «что им приостановлено предоставление градостроительных условий и ограничений уполномоченными органами градостроительства и архитектуры, а также действие запрета на отвод земельных участков и изменение их целевого назначения в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территории для всех населенных пунктов Украины, кроме города Киева». Глава государства подчеркнул, что исключение Киева в этой ситуации из перечня приведет к нарушению конституционных норм относительно равенства всех субъектов права, а также негативно повлияет на экономическое развитие столицы. Президент Украины заметил, что предложенный подход к регулированию земельных отношений только в городе Киеве неоправдан.

Таким образом, снят запрет на отвод земельных участков и изменение их целевого назначения, в том числе в Киеве.