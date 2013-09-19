Госдума России заявляет, что ЕС "выкручивает руки" Украине

«В последнее время все более очевидно, что именно европейские политики посредством прямого политического нажима и откровенного «выкручивания рук», в том числе по вопросам внутренней политики Украины, принуждают официальный Киев поступиться частью суверенитета Украины и перевести свои торгово-экономические связи под юрисдикцию Брюсселя», - говорится в проекте заявления ГД. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление палата намерена рассмотреть как ответ на резолюцию Европейского парламента от 12 сентября этого года, в котором РФ обвиняется в давлении на ряд государств, входящих в программу ЕС «Восточное партнерство», в том числе на Украину.

В проекте говорится, что в России выражают закономерную тревогу из-за тех возможных потерь для отношений с Украиной, которые несет курс на так называемую ассоциацию с ЕС, а "точнее, на фактическое подчинение экономической политики Украины Европейскому Союзу".

За резолюцией Европарламента угадывается стремление подорвать отношения народов РФ и Украины и других постсоветских государств, чтобы включить последние в исключительную зону интересов ЕС. «С таким подходом категорически нельзя согласиться», - говорится в проекте заявления.

В проекте говорится, что ГД не дает рекомендаций коллегам из Брюсселя, но напоминает, что резолюция Европарламента не может иметь ни для России, ни для Украины, ни других постсоветских государств юридической или политической силы. Россия же будет самостоятельно определять, каким образом выстраивать будущее с ближайшими соседями, братскими народами, объединенными общим стремлением к сближению и свободному развитию без давления извне, на основе уважения суверенитета и национальных интересов друг друга.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Европейский парламент назвал неприемлемыми действия России в отношении стран “Восточного партнерства” и призвал Европейскую Комиссию к конкретным действиям в поддержку этих стран. Об этом говорится в одобренной на сессии в Страсбурге резолюции Европарламента.

“(Европарламент – УНИАН) выражает сожаление по поводу того факта, что с приближением Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” растут разные типы давления на страны “Восточного партнерства”, которые достигают финальной фазы переговоров о подписании или парафировании их соглашений об ассоциации; считает это давление неприемлемым; более того, верит, что прогрессивная интеграция стран-партнеров с ЕС совместима с продолжением их хороших отношений с Россией”, - написано в резолюции.

При этом депутаты призвали Россию воздержаться от давления на страны “Восточного партнерства” и полностью уважать их суверенное право делать собственный политический выбор.

Европарламент «четко подчеркивает, что свободный выбор стран «Восточного партнерства», который не имеет никакого негативного влияния на торговлю с Россией, не должен приводить их к таким последствиям как торговые меры, визовая политика, мобильность работников, вмешательство в замороженные конфликты и тому подобное», написано в документе.

В резолюции также содержится призыв к Европейской Комиссии и Европейской службе внешних действий к поддержке стран “Восточного партнерства” и их защите от давления со стороны России.

Европарламент «подчеркивает потребность в ответственности ЕС сотрудничать и защищать страны “Восточного партнерства”, которые были поставлены под открытое, тревожное и растущее давление России для отвлечения их от ассоциации с Европейским Союзом и просит Комиссию и Совет ЕС предложить конкретные и эффективные меры для поддержки стран-партнеров”, написано в резолюции.

Депутаты также высказались за временное применение соглашений об ассоциации со странами “Восточного партнерства” сразу после их подписания, за размораживание кредитов или технической помощи странам “Восточного партнерства” после подписания или парафирования таких соглашений, продолжение мер по упрощению визового режима.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.