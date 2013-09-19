Путин назвал Евразийский союз "шансом" для постсоветских стран

"Евразийский союз - это проект сохранения идентичности народов исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире. Евразийская интеграция - это шанс для постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферией для Европы или Азии", - сказал Путин на встрече с членами дискуссионного клуба "Валдай".

Об этом сообщает РИА «Новости».

Тесную интеграцию России с ее соседями Путин считает абсолютным приоритетом. По его словам, евразийская интеграция будет строиться на принципе многообразия. "Это объединение, в котором каждый сохранит свое лицо и политическую субъектность", - сказал Президент РФ.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.