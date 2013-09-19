В МИД РФ предложения Украины по Таможенному союзу назвали "нахлебничеством"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил начальник отдела первого департамента СНГ МИД России Илья Рубцов сегодня в Москве в ходе конференции «Приграничное сотрудничество как фактор евразийской интеграции».

«Неоднократно, если вспомнить 2003 год, когда Украина принимала участие в рамках создания Евразийского экономического пространства (ЕЭП), фактически сводила свою позицию к тому, что участвовать только там, где «хотим и где выгодно». Своего рода это даже иждивенческие и нахлебнические настроения», - сказал Рубцов. При этом, отвечая на вопрос УНИАН, он уточнил, что сейчас такая позиция сохраняется по отношению к ТС.

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«Давайте понимать, что интеграционные процессы – это процессы компромиссов. Если вы что-то хотите получить, вы что-то должны взамен дать. На этом строится вся система», - подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что в процессе создания Таможенного союза каждая страна-член должна была в чем-то поступиться.

По его словам, есть отрасли в странах «тройки» (Россия, Казахстан и Беларусь, создавшие Таможенный союз – УНИАН), которые понесли потери от создания единого рынка, но общий выигрыш куда больше.

«Интеграция – это не сиюминутный момент, это движение на перспективу. В перспективе отдача будет еще больше», - уверен Рубцов.

Он отметил, что с момента создания ТС товарооборот между странами «тройки» увеличился на 40%, а присоединение Украины позволило бы развивать взаимную торговлю еще более эффективно.

В свою очередь, начальник отдела первого департамента СНГ МИД России Владимир Кудрявцев подчеркнул, что евразийская интеграция имеет в первую очередь экономическую составляющую.

«О каком-то политическом объединении сейчас речь не идет. Когда мы объясняем и рассказываем о тех преимуществах, которые получила бы Украина в случае присоединения к ТС, мы везде подчеркиваем, что голос каждого участника является решающим», - сказал он.

По его словам, в ЕС присутствует более централизованная политика, и страны члены вынуждены подчиняться «диктата из центра».

Кудрявцев заверил, что членство в ТС и будущем Евразийском экономическом союзе позволяет сохранить суверенитет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

30 августа Президент Виктор Янукович заявил, что Украина может обрести статус партнера в Евразийском союзе после 2015 года.

Сегодня Евразийский союз разрабатывает новый устав, который будет предусматривать статус партнера Евразийского союза. “Украина может стать партнером, мы можем этот статус получить”, - сказал он.

Президент отметил, что Украина ведет переговоры по этому поводу. Янукович объяснил, что статус партнера предусматривает, что Украина может присоединиться к отдельным положениям Евразийского или Таможенного союза, которые не противоречат ВТО.

Янукович подчеркнул, что против этого не выступает ни одна из сторон, в том числе и Европа, с которой Украина планирует подписать Соглашение о создании зоны свободной торговли.

При этом Президент отметил, что сам устав Евразийского союза будет принят в 2015 году.